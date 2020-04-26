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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 36652 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 80994 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128306 просмотра

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4 марта, 14:27 • 128894 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121752 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103066 просмотра

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В Донецкой области у мужчины изъяли оружие и боеприпасы

В Донецкой области у мужчины изъяли оружие и боеприпасы

Киев  •  УНН

 • 17091 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Донецкой области разоблачили мужчину, который хранил у себя дома оружие и боеприпасы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации Покровского отдела полиции Донецкой области.

"Оперативники получили информацию о том, что местный житель у себя дома хранит оружие и боеприпасы. По указанному адресу правоохранители провели обыск, в результате которого обнаружили в летней кухней в вентиляционной трубе два пакета, в которых находились граната Ф-1 и патроны к автоматическому оружию. А служебный пес привел полицейских к магазину с патронами и закопанного автомата с глушителем", - говорится в сообщении.

Указано, что изъятые боеприпасы отправлены на экспертизу, а в отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Волновахском районе Донецкой области правоохранители обнаружили большой арсенал с тысячами различных боеприпасов.

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