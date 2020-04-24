На Донеччині у колишньому дитячому таборі виявили великий склад із тисячами боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Волноваському районі Донецької області правоохоронці виявили великий арсенал із тисячами різноманітних боєприпасів. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Донецькій області, інформує УНН.
"Дві будівлі з озброєнням виявили на території колишнього дитячого табору у Волноваському районі. З незаконного обігу вилучено 367 гранат, 33 гранатомети, 118 боєприпасів до РПГ, понад 1600 великокаліберних боєприпасів, артилерійські снаряди, міни, стрілецьку зброю і понад 14 тисяч патронів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поліція отримала оперативну інформацію про незаконний арсенал й в ході перевірки виявили дві будівлі, триповерхову і двоповерхову, начинені бойовими припасами.
"Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області вилучено: вогнемет "Шмель", 34 артилерійські міни і детонатори до них, 33 гранатомети, 45 гранат до гранатометів, 73 заряди до гранатометів, 8 протипіхотних мін, 6 протитанкових мін, 1682 великокаліберних снарядів калібром 14,5 і 30 мм, 367 гранат і 47 запалів до них, 14 173 патрони різних калібрів".
Також серед вилученого - снайперська гвинтівка і автомати Калашникова. Вже встановлено, що один з них було викрадено з військової частини під час анексії Криму в 2014 році. Усе озброєння спрямовано на експертизу.
"Процес вилучення вибухонебезпечних предметів тривав близько 10 годин. Поліція встановлює походження зброї", - повідомляє поліція.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Проводиться досудове розслідування.
Як повідомлялося раніше в УНН, у прифронтовій Мар’їнці військові виявили сховок з арсеналом зброї.