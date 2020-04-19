У прифронтовій Мар’їнці військові виявили сховок з арсеналом зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Мар’їнці на Донеччині правоохоронці виявили сховок з арсеналом зброї: силовики виявили постріли для гранатометів, набої для автоматів та міну. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби, інформує УНН.
"У переддень Великодня на Донеччині військові та правоохоронці виявили сховок з пострілами для гранатометів, набоями для автоматів та міною. У ході реалізації оперативної інформації прикордонники Краматорського загону спільно з представниками СБУ за участі військовослужбовців 28-ї ОМБр ЗСУ провели огляд нежилої будівлі в місті Мар’їнка. Під час огляду виявили 4 постріли до гранатомету РПГ-7 та 1 постріл до гранатомету СПГ-9, міну МОН-50 та 2 ящика (2160 шт.) набоїв калібру 5,45 мм", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що виявлені боєприпаси передали до Мар’їнського відділу Національної поліції.
За даним фактом направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".
"Хто і для чого залишив смертоносний сховок в населеному пункті, розташованому в зоні проведення ООС, з’ясовують правоохоронці", - підсумували у пресслужбі.
Як повідомлялося раніше в УНН, 18 квітня бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції, є поранені.