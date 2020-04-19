В прифронтовой Марьинке военные обнаружили тайник с арсеналом оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Марьинке Донецкой области правоохранители обнаружили тайник с арсеналом оружия: силовики обнаружили выстрелы для гранатометов, патроны для автоматов и мину. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, информирует УНН.
"В канун Пасхи в Донецкой военные и правоохранители обнаружили тайник с выстрелами для гранатометов, патронами для автоматов и миной. В ходе реализации оперативной информации пограничники Краматорского отряда совместно с представителями СБУ при участии военнослужащих 28-й ОМБр ВСУ провели обзор нежилого здания в городе Марьинка. при осмотре обнаружили 4 выстрела к гранатомету РПГ-7 и 1 выстрел к гранатомету СПГ-9, мину МОН-50 и 2 ящика (2160 шт.) патронов калибра 5,45 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обнаруженные боеприпасы переданы в Марьинский отдел Национальной полиции.
По данному факту направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
"Кто и для чего оставил смертоносный тайник в населенном пункте, расположенном в зоне проведения ООС, выясняют правоохранители", - подытожили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее в УНН, 18 апреля боевики пять раз обстреляли украинские позиции, есть раненые.