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ООС: бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції, є поранені

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. 18 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили п’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів троє наших героїв зазнали поранень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Свою активність противник учора проявляв переважно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", де зафіксовано чотири обстріли.

Так, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм окупаційні війська випустили 11 мін по наших підрозділах поблизу Луганського, а захисників Травневого обстріляли з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Проти українських військовослужбовців неподалік Кримського ворог по опівдні застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а увечері – озброєння бойових машин піхоти.

На Приазов’ї окупанти відкривали вогонь проти оборонців Лебединського з автоматичних станкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

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Внаслідок ворожих обстрілів 18 квітня троє наших героїв зазнали поранень.

Агресивна та злочинна поведінка російських окупантів викликала негайну реакцію з боку Об’єднаних сил – вогнем зі штатного озброєння наші підрозділи рішуче подавили ворожу активність.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 18 квітня наші підрозділи поранили щонайменше одного російського найманця.

Від початку поточної доби, 19 квітня, російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, військовий з Кіровоградщини загинув під час планових занять у зоні ООС.

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