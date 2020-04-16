ООС: у день обміну бойовики поки не порушували "режиму тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. З початку доби бойовики ще жодного разу не порушили "режиму тиші". Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації активності не проявляли", - повідомив він.
Нагадаємо, що сьогодні вранці на Донбасі розпочався черговий етап обміну утримуваними особами – Україна повертає 19 своїх громадян з тимчасово окупованих територій, звільнені українці направляться на обов’язкову обсервацію через ситуацію з поширенням коронавірусу.
Обмін розпочався за формулою "всіх на всіх" у першій локації - КПВВ "Майорськ".
Раніше в УНН повідомлялося, що впродовж 15 квітня збройні формування Російської Федерації тричі порушили встановлений на Донбасі режим всеосяжного і безстрокового припинення вогню.