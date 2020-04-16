ООС: бойовики три рази обстріляли українські позиції

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Упродовж 15 квітня збройні формування Російської Федерації тричі порушили встановлений на Донбасі режим всеосяжного і безстрокового припинення вогню. Противник вів обстріли по наших позиціях з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У відповідь українські захисники за допомогою штатних вогневих засобів змусили окупаційні підрозділи припинити злочинну збройну активність. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.