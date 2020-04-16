ООС: бойовики три рази обстріляли українські позиції

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Упродовж 15 квітня збройні формування Російської Федерації тричі порушили встановлений на Донбасі режим всеосяжного і безстрокового припинення вогню. Противник вів обстріли по наших позиціях з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У відповідь українські захисники за допомогою штатних вогневих засобів змусили окупаційні підрозділи припинити злочинну збройну активність. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

“Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ російські найманці обстріляли наших захисників поблизу міста Попасна із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А біля села Кримське підрозділи Об’єднаних сил зафіксували використання противником гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на провокаційні обстріли українські військовослужбовці “дали результативну та адекватну відповідь, тож надвечір окупанти в цьому районі повернулись до дотримання режиму “Тиші”.

“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ противник обстріляв наші позиції поруч з селом Водяне з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру”, — додали у пресцентрі штабу.

За добу, що минула, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед наших військовослужбовців не було.

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“Об’єднані сили перебувають в постійній готовності рішуче відреагувати на будь-які випадки злочинної активності окупантів. Агресивні дії противника й надалі отримуватимуть адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників”, — повідомили військовослужбовці.

“За даними розвідки Об’єднаних сил, 15 квітня наші підрозділи поранили двох російських найманців”, — додається у повідомленні.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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