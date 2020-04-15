Військовий з Кіровоградщини загинув під час планових занять у зоні ООС

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 квітня. УНН. У зоні проведення ООС 14 квітня при виконанні обов’язків служби загинув військовослужбовець 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго. Про це поінформували в пресслужбі полку, передає УНН.

“Під час проведення планових занять з вогневої підготовки загинув оператор групи спеціального призначення старший солдат Вівчаренко Ігор Вікторович”, — повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, 14 квітня бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі, були поранені.

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