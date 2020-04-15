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ООС: бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції, є поранені

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. 14 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили дев’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Наші воїни рішуче відкривали вогонь у відповідь, змушуючи противника до відновлення режиму “Тиша”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що усі обстріли минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

  • Так, окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях Об’єднаних сил біля Авдіївки, Пісків та Павлополя.
  • Проти оборонців Красногорівки ворог використав станкові протитанкові гранатомети.
  • Поруч з Новомихайлівкою російські найманці застосували проти українських військовослужбовців ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
  • Увечері противник вів вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї по наших позиціях в районі населених пунктів Старогнатівка, Тарамчук і Кам’янка.

Внаслідок ворожих обстрілів вчора двоє наших героїв отримали поранення, один воїн зазнав бойового ураження.

"Агресивні та злочинні дії з боку російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче подавили ворожу активність. На кожен обстріл противник й надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників. Втрати збройних формувань РФ уточнюються", - повідомили у пресцентрі штабу ООС.

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Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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