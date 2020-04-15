У штабі ООС розповіли деталі щодо вибуху міномета, внаслідок чого загинув солдат
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Вибух на полігоні в районі проведення ООС, внаслідок якого загинув 24-річний старший солдат і ще 7 осіб отримали поранення, стався під час практичних стрільб із міномета калібру 82 мм. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
“Під час планових занять з бойової підготовки на одному із полігонів в районі проведення операції Об’єднаних сил загинув один військовослужбовець, семеро отримали поранення різного ступеню важкості. Ще один воїн від госпіталізації відмовився. За попередньою інформацією трагічна подія сталася в ході виконання вправи практичних стрільб із міномета калібру 82 мм. На місці працює оперативно-слідча група, обставини з’ясовуються”, — повідомили військові.
У командуванні ООС висловили глибокі співчуття рідним та близьким загиблого.
Раніше Офіс Генпрокурора України повідомив, що під час проведення планових навчальних стрільб на полігоні у Донецькій області стався вибух міномета. Тоді повідомлялось, що внаслідок вибуху загинув 24-річний старший солдат, а постраждалими було названо вісім військовослужбовців.