Під час навчальних стрільб на Донеччині вибухнув міномет: один військовий загинув, 8 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Сьогодні під час проведення планових навчальних стрільб на полігоні у Донецькій області, стався вибух міномета. Внаслідок цього загинув 24-річний старший солдат, ще вісім військовослужбовців отримали тілесні ушкодження, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Генерального прокурора.
"За процесуального керівництва військової прокуратури Донецького гарнізону слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, розпочато досудове розслідування за фактом загибелі військовослужбовця-контрактника та поранення вісьмох військовослужбовців ЗСУ внаслідок порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 КК України)", - йдеться у повідомленні.
В Офісі відзначили, що за даними слідства, 14 квітня 2020 року під час проведення планових навчальних стрільб на полігоні у Донецькій області, стався вибух міномета. Внаслідок цього загинув 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій. Ще вісім військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. На даний момент потерпілих госпіталізовано, їм надається невідкладна медична допомога.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання про призначення відповідних експертиз, відзначили в Офісі.
Нагадаємо, 6 липня 2018 року під час військових навчань на Рівненському полігоні внаслідок вибуху міномета загинули троє бійців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади й базується в Ужгороді. Ще дев’ятеро військовослужбовців були поранені.