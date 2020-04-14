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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 29808 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Во время учебных стрельб в Донецкой области взорвался миномет: один военный погиб, 8 ранены

Во время учебных стрельб в Донецкой области взорвался миномет: один военный погиб, 8 ранены

Киев  •  УНН

 • 18129 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сегодня во время проведения плановых учебных стрельб на полигоне в Донецкой области произошел взрыв миномета. В результате погиб 24-летний старший солдат, еще восемь военнослужащих получили телесные повреждения, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством военной прокуратуры Донецкого гарнизона следователями территориального управления ГБР, расположенного в Краматорске, начато досудебное расследование по факту гибели военнослужащего-контрактника и ранения восемь военнослужащих ВСУ в результате нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В Офисе отметили, что по данным следствия, 14 апреля 2020 года во время проведения плановых учебных стрельб на полигоне в Донецкой области произошел взрыв миномета. В результате погиб 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций. Еще восемь военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести. На данный момент пострадавшие госпитализированы, им оказывается неотложная медицинская помощь.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз, отметили в Офисе.

Напомним, 6 июля 2018 года во время военных учений на Ровенском полигоне в результате взрыва миномета погибли трое бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять военнослужащих были ранены.

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