В штабе ООС рассказали детали о взрыве миномета, в результате чего погиб солдат
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Взрыв на полигоне в районе проведения ООС, в результате которого погиб 24-летний старший солдат и еще 7 человек получили ранения, произошел во время практических стрельб из миномета калибра 82 мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“Во время плановых занятий по боевой подготовке на одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных сил погиб один военнослужащий, семеро получили ранения различной степени тяжести. Еще один воин от госпитализации отказался. По предварительной информации трагическое событие произошло в ходе выполнения упражнения практических стрельб из миномета калибра 82 мм. На месте работает оперативно-следственная группа, обстоятельства выясняются”, — сообщили военные.
В командовании ООС выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее Офис Генпрокурора Украины сообщил, что во время проведения плановых учебных стрельб на полигоне в Донецкой области произошел взрыв миномета. Тогда сообщалось, что в результате взрыва погиб 24-летний старший солдат, а пострадавшими были названы восемь военнослужащих.