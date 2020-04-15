В штабе ООС рассказали детали о взрыве миномета, в результате чего погиб солдат

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 46478 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 55062 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 69322 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 69157 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 98214 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 79043 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101766 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105562 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130698 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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В штабе ООС рассказали детали о взрыве миномета, в результате чего погиб солдат

В штабе ООС рассказали детали о взрыве миномета, в результате чего погиб солдат

Киев  •  УНН

 • 30536 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Взрыв на полигоне в районе проведения ООС, в результате которого погиб 24-летний старший солдат и еще 7 человек получили ранения, произошел во время практических стрельб из миномета калибра 82 мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“Во время плановых занятий по боевой подготовке на одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных сил погиб один военнослужащий, семеро получили ранения различной степени тяжести. Еще один воин от госпитализации отказался. По предварительной информации трагическое событие произошло в ходе выполнения упражнения практических стрельб из миномета калибра 82 мм. На месте работает оперативно-следственная группа, обстоятельства выясняются”, — сообщили военные.

В командовании ООС выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее Офис Генпрокурора Украины сообщил, что во время проведения плановых учебных стрельб на полигоне в Донецкой области произошел взрыв миномета. Тогда сообщалось, что в результате взрыва погиб 24-летний старший солдат, а пострадавшими были названы восемь военнослужащих.

Украинские Национальные Новости

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