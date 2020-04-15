В штабе ООС рассказали детали о взрыве миномета, в результате чего погиб солдат

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Взрыв на полигоне в районе проведения ООС, в результате которого погиб 24-летний старший солдат и еще 7 человек получили ранения, произошел во время практических стрельб из миномета калибра 82 мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.