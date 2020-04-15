ООС: боевики девять раз обстреляли украинские позиции, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. 14 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили девять обстрелов позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наши воины решительно открывали огонь, заставляя противника восстановить режим «Тишина». Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что все обстрелы за прошедшие сутки зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
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- Так, оккупационные войска четыре раза открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил у Авдеевки, Песков и Павлополя.
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- Против защитников Красногоровки враг использовал станковые противотанковые гранатометы.
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- Рядом с Новомихайловкой российские наемники применили против украинских военнослужащих ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
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- Вечером противник вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по нашим позициям в районе населенных пунктов Старогнатовка, Тарамчук и Каменка.
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Вследствие вражеских обстрелов вчера двое наших героев получили ранения, один воин потерпел боевое поражение.
"Агрессивные и преступные действия со стороны российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. На каждый обстрел противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников. Потери вооруженных формирований РФ уточняются", - сообщили в пресс-центре штаба ООС.
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С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.