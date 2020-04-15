Военный с Кировоградской области погиб во время плановых занятий в зоне ООС
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 апреля. УНН. В зоне проведения ООС 14 апреля при исполнении обязанностей службы погиб военнослужащий 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго. Об этом сообщили в пресс-службе полка, передает УНН.
"Во время проведения плановых занятий по огневой подготовке погиб оператор группы специального назначения старший солдат Вивчаренко Игорь Викторович", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, 14 апреля боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, были раненные.