Военный с Кировоградской области погиб во время плановых занятий в зоне ООС

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 52678 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 61773 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 75687 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 74945 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101182 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81874 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102122 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105689 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130787 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130279 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

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Военный с Кировоградской области погиб во время плановых занятий в зоне ООС

Военный с Кировоградской области погиб во время плановых занятий в зоне ООС

Киев  •  УНН

 • 15745 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 апреля. УНН. В зоне проведения ООС 14 апреля при исполнении обязанностей службы погиб военнослужащий 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго. Об этом сообщили в пресс-службе полка, передает УНН.

"Во время проведения плановых занятий по огневой подготовке погиб оператор группы специального назначения старший солдат Вивчаренко Игорь Викторович", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 14 апреля боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, были раненные.

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