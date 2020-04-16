ООС: боевики три раза обстреляли украинские позиции

“Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ российские наемники обстреляли наших защитников вблизи города Попасная из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А возле села Крымское подразделения Объединенных сил зафиксировали использование противником гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на провокационные обстрелы украинские военнослужащие “дали результативный и адекватный ответ, и вечером оккупанты в этом районе вернулись к соблюдению режима “Тишины”.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ противник обстрелял наши позиции рядом с селом Водяное из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра”, — добавили в пресс-центре штаба.

За сутки, что прошли, в результате вражеских обстрелов потерь среди наших военнослужащих не было.

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“Объединенные силы находятся в постоянной готовности решительно отреагировать на любые случаи преступной активности оккупантов. Агрессивные действия противника и в дальнейшем получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников”, — сообщили военнослужащие.

“По данным разведки Объединенных сил, 15 апреля наши подразделения ранили двух российских наемников”, — добавляется в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.