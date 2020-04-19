ООС: боевики пять раз обстреляли украинские позиции, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. 18 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили пять обстрелов позиций Объединенных сил с применением запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов трое наших героев получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Свою активность противник вчера проявлял преимущественно в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", где зафиксировано четыре обстрела.
Так, из минометов калибра 120 мм и 82 мм оккупационные войска выпустили 11 мин по нашим подразделениям вблизи Луганского, а защитников Майского обстреляли из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Против украинских военнослужащих неподалеку Крымского враг после полудня применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а вечером - вооружения боевых машин пехоты.
На Приазовье оккупанты открывали огонь против защитников Лебединского из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: в день обмена боевики пока не нарушали "режима тишины"
Вследствие вражеских обстрелов 18 апреля трое наших героев получили ранения.
Агрессивное и преступное поведение российских оккупантов вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил - огнем из штатного вооружения наши подразделения решительно подавили вражескую активность.
По данным разведки Объединенных сил, 18 апреля наши подразделения ранили по меньшей мере одного российского наемника.
С начала текущих суток, 19 апреля, российские оккупационные войска активности не проявляли.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, военный с Кировоградщины погиб во время плановых занятий в зоне ООС.