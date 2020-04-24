В Донецкой области в бывшем детском лагере обнаружили большой склад с тысячами боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Волновахском районе Донецкой области правоохранители обнаружили большой арсенал с тысячами различных боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области, информирует УНН.
"Два здания с вооружением обнаружили на территории бывшего детского лагеря в Волновахском районе. Из незаконного оборота изъято 367 гранат, 33 гранатометов, 118 боеприпасов к РПГ, более 1600 крупнокалиберных боеприпасов, артиллерийские снаряды, мины, стрелковое оружие и более 14 тысяч патронов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция получила оперативную информацию о незаконном арсенале и в ходе проверки обнаружили два здания, трехэтажное и двухэтажное, начиненные боевыми припасами.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области изъято: огнемет "Шмель", 34 артиллерийские мины и взрыватели к ним, 33 гранатометы, 45 гранат к гранатометам, 73 заряда к гранатометам, 8 противопехотных мин, 6 противотанковых мин, 1682 крупнокалиберных снарядов калибром 14,5 и 30 мм, 367 гранат и 47 запалов к ним, 14173 патроны различных калибров".
Также среди изъятого - снайперская винтовка и автоматы Калашникова. Уже установлено, что один из них был похищен из воинской части во время аннексии Крыма в 2014 году. Все вооружение направлено на экспертизу.
"Процесс изъятия взрывоопасных предметов длился около 10 часов. Полиция устанавливает происхождение оружия", - сообщает полиция.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Проводится досудебное расследование.
Как сообщалось ранее в УНН, в прифронтовой Марьинке военные обнаружили тайник с арсеналом оружия.