В Днепре оперативники задержали торговца боеприпасами
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Днепре во время сбыта боеприпасов оперативники задержали мужчину ранее судимого за употребление наркотиков и кражу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
“25 апреля в полицию поступила информация, что мужчина предлагает купить у него гранату и патроны. В ходе оперативных мероприятий 28 апреля сотрудники уголовного розыска Днепровского отдела полиции задержали торговца оружием. Им оказался мужчина 33-х лет, ранее судимый за употребление наркотиков и кражу. По его словам, боеприпасы он нашел в балке и решил продать”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе осмотра полицейские изъяли у него корпус гранаты “РГД-5”, запал, 44 патрона калибра 5,45 мм и 25 патронов калибра 7,62 мм. Изъятые боеприпасы направлены для проведения экспертизы.
“По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — до семи лет лишения свободы”, — отмечается в сообщении.
Также ведется следствие. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Напомним, в Донецкой области у мужчины изъяли оружие и боеприпасы.