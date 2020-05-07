На Донеччині з початку року вилучили близько 30 тис. боєприпасів

"Правоохоронці вилучили 44 гранатомети, 540 гранат, понад 26 000 набоїв, близько 35 кілограмів вибухових речовин та 28 одиниць вогнепальної зброї, а також провели 9 оперативних закупівель зброї та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку року через вибухи боєприпасів на Донеччині двоє осіб отримали травми, троє – загинули.

Зокрема зазначається, що у березні у результаті оперативних закупівель правоохоронці викрили та затримали п’ятьох жителів Бахмутського району, які продавали зброю для організації масових заворушень у Києві.

"З незаконного обігу було вилучено три автомати, три протитанкові гранатомети (РПГ-18, РПГ-22), два газові пістолети, дві гранати, близько 500 патронів, а також понад 5 кг тротилу і пластиду. Встановлено, що лідер угруповання брав участь в незаконних збройних формуваннях, а серед "товару" - зброя, викрадена бойовиками з військових частин під час анексії Криму в 2014 році", - резюмували у поліції.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Дніпрі оперативники затримали торговця боєприпасами.