На Донеччині з початку року вилучили близько 30 тис. боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. На Донеччині правоохоронці з початку 2020 року вилучили близько 30 000 одиниць боєприпасів, зокрема - 35 кг вибухових речовин. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Донецької області, інформує УНН.
"Правоохоронці вилучили 44 гранатомети, 540 гранат, понад 26 000 набоїв, близько 35 кілограмів вибухових речовин та 28 одиниць вогнепальної зброї, а також провели 9 оперативних закупівель зброї та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з початку року через вибухи боєприпасів на Донеччині двоє осіб отримали травми, троє – загинули.
Зокрема зазначається, що у березні у результаті оперативних закупівель правоохоронці викрили та затримали п’ятьох жителів Бахмутського району, які продавали зброю для організації масових заворушень у Києві.
"З незаконного обігу було вилучено три автомати, три протитанкові гранатомети (РПГ-18, РПГ-22), два газові пістолети, дві гранати, близько 500 патронів, а також понад 5 кг тротилу і пластиду. Встановлено, що лідер угруповання брав участь в незаконних збройних формуваннях, а серед "товару" - зброя, викрадена бойовиками з військових частин під час анексії Криму в 2014 році", - резюмували у поліції.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Дніпрі оперативники затримали торговця боєприпасами.