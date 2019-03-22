В Донецкой области правоохранителям сдался экс-боевик
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Донецкой области правоохранительным органам сдался житель Бахмута, экс-боевик, автоматчик, который охранял захваченные террористами здания и четыре года скрывался в стране-агрессоре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.
"45-летний экс-боевик пересек границу Украина-РФ и сдался сотрудникам СБУ и Бахмутского отдела полиции. Так завершился путь бахмутчатина, который признал ошибкой приверженность "русского мира" и участие в оккупации своего города", - говорится в сообщении.
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В 2014 году человек под влиянием российской пропаганды вступил в бандформирования. Ему доверили охранять штаб, где был склад "гуманитарной помощи". Он находился в захваченном помещении прокуратуры. Экс-боевик дежурил на периметре и осуществлял пропускной режим. Еще к задачам автоматчика входило сторожить захваченное банковское отделение, куда имели доступ только определенные члены террористической группировки.
"После освобождения Бахмута украинскими силами боевик сбежал в оккупированный Донецк, а потом через неконтролируемый участок границы въехал в РФ. Там он скрывался все последующие годы", - добавили в полиции.
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Между тем в Украине он был уличен правоохранительными органами и объявлен в розыск.
Мужчина узнав о том, что при добровольной сдачи может получить шанс на освобождение от тюрьмы, прибыл в Украину и обратился в милицию.
Сейчас следователи проверяют деятельность человека в рядах незаконного вооруженного формирования. Напомним, ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины гарантирует участникам незаконных вооруженных формирований, не совершивших тяжких преступлений, возможность освободиться от наказания и начать новую жизнь.
Напомним, с начала этого года 10 бывших участников незаконных вооруженных формирований сдались правоохранительным органам.