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На Донеччині правоохоронцям здався екс-бойовик

Київ • УНН

 • 9163 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. На Донеччині правоохоронним органам здався житель Бахмуту, екс-бойовик, автоматник, який охороняв захоплені терористами будівлі і чотири роки переховувався в країні-агресорі. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.

На Донеччині правоохоронцям здався екс-бойовик

“45-річний екс-бойовик перетнув кордон Україна-РФ та здався співробітникам СБУ та Бахмутського відділу поліції. Так завершився шлях бахмутчатина, який визнав помилкою прихильність до „руського миру“ та участь в окупації свого міста”, — йдеться у повідомленні.

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У 2014 році чоловік під впливом російської пропаганди вступив у бандформування. Йому довірили охороняти штаб, де був склад “гуманітарної допомоги”. Він знаходився у захопленому приміщенні прокуратури. Екс-бойовик чергував на периметрі та здійснював пропускний режим. Ще до завдань автоматника входило сторожити захоплене банківське відділення, куди мали доступ лише певні члени терористичного угрупування.

“Після звільнення Бахмута українськими силами бойовик втік в окупований Донецьк, а потім через неконтрольовану ділянку кордону в’їхав до РФ. Там він переховувався усі наступні роки”, — додали у поліції.

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Тим часом в Україні він був викритий правоохоронними органами і оголошений у розшук.
Чоловік дізнавшись про те, що за умови добровільної здачі може отримати шанс на звільнення від тюрми, прибув в Україну та звернувся до правоохоронців.

Наразі слідчі перевіряють діяльність чоловіка в рядах незаконного збройного формування. Нагадаємо, ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу України гарантує учасникам незаконних збройних формувань, які не вчиняли тяжких злочинів, можливість звільнитися від покарання та розпочати нове життя.

Нагадаємо, з початку цього року 10 колишніх учасників незаконних збройних формувань здалися правоохоронцям.

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