На Донеччині поліції здався ще один бойовик

“Поліцейські встановили, що у 2014 році чоловік піддався на пропаганду і вступив у незаконне збройне формування. Бойовик незаконно перевіряв транспорт та громадян на блокпості в Бахмутському районі. Пізніше входив до складу патруля у Часовому Ярі. Але служба виявилася не така, як розповідали терористи. Тому чоловік майже відразу покинув бандформування і чотири роки жив у страху перед покаранням, намагаючись приховати своє минуле”, — йдеться у повідомленні.

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Чоловік здався поліції, щоб повернутись до нормального життя.

Поліція перевіряє діяльність колишнього найманця.

У поліції додали, що після того, як буде встановлено, що на час перебування в НЗФ він не чинив тяжких злочинів проти мирного населення, чоловік може бути звільнений від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч. 6 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України, звільняється від кримінальної відповідальності за цією статтею особа, яка перебувала у складі збройних формувань, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування.

Нагадаємо, з початку цього року 10 колишніх учасників незаконних збройних формувань здалися правоохоронцям.