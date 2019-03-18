В Донецкой области полиции сдался еще один боевик

"Полицейские установили, что в 2014 году человек поддался на пропаганду и вступил в незаконное вооруженное формирование. Боевик незаконно проверял транспорт и граждан на блокпосту в Бахмутском районе. Позже входил в состав патруля Часов Яр. Но служба оказалась не такая, как рассказывали террористы. Поэтому мужчина почти сразу покинул бандформирования и четыре года жил в страхе перед наказанием, пытаясь скрыть свое прошлое", - говорится в сообщении.

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Мужчина сдался полиции, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Полиция проверяет деятельность бывшего наемника.

В полиции добавили, что после того, как будет установлено, что на время пребывания в НЗФ он не оказывал тяжких преступлений против мирного населения, человек может быть освобожден от уголовной ответственности.

Согласно ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщилл о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Напомним, с начала этого года 10 бывших участников незаконных вооруженных формирований сдались правоохранительным органам.