На Донеччині поліції здався третій за тиждень бойовик
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Донецькій області поліції здався третій за тиждень бойовик. У 2014 році найманець чергував на блокпості терористів біля міста Сіверська. Після п’яти років переховувань чоловік вирішив здатись правоохоронцям. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Управління Національної поліції у Донецькій області.
Згідно з повідомленням, у 2014 році чоловік вступив до незаконних збройних формувань. Як новобранця його направили служити на блокпост біля м. Сіверськ. Обов’язком чергового був огляд автомобілів та перевірка водіїв і пасажирів.
Через кілька тижнів після свого призначення найманець дійшов висновку, що ватажки бойовиків є звичайними бандитами. Тому, він покинув лави терористів та сховався на неконтрольованій державою території.
Після п’яти років переховувань найманець прийшов до поліції з повинною.
Наразі слідчі перевіряють діяльність екс-бойовика в рядах терористичної організації.
У поліції наголошують, що особа, яка перебувала у складі збройних формувань, добровільно вийшла з них та повідомила про це органам державної влади, звільняється від кримінальної відповідальності.
Раніше УНН повідомляв, що два бойовики добровільно здались поліції у Бахмуті.