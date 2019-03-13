На Донеччині поліції здався третій за тиждень бойовик

КИЇВ. 13 березня. УНН. У Донецькій області поліції здався третій за тиждень бойовик. У 2014 році найманець чергував на блокпості терористів біля міста Сіверська. Після п’яти років переховувань чоловік вирішив здатись правоохоронцям. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Управління Національної поліції у Донецькій області.