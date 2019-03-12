Два бойовики добровільно здались поліції у Бахмуті

КИЇВ. 12 березня. УНН. Обидва місцевих жителі вступили до незаконних збройних формувань в 2018 році. Один служив у терористів, звільнившись з колонії на окупованій території, а інший — втік до бойовиків, щоб уникнути відповідальності за крадіжку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції в Донецькій області.