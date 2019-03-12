Два бойовики добровільно здались поліції у Бахмуті
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Обидва місцевих жителі вступили до незаконних збройних формувань в 2018 році. Один служив у терористів, звільнившись з колонії на окупованій території, а інший — втік до бойовиків, щоб уникнути відповідальності за крадіжку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції в Донецькій області.
Згідно з повідомленням, перший з бойовиків — житель Бахмута розповів, що в 2018 році після звільнення з місць позбавлення волі, він, як і багато його знайомих приєдналися до НЗФ. Але після кількох днів чергування на блокпосту поблизу міста Єнакієве, чоловік розчарувався і вирішив здатись.
Інший найманець, також місцевий житель, вирішив у такий спосіб сховатися від покарання за дрібну крадіжку, яку він скоїв у рідному місті. Він перетнув кордон з РФ і заїхав на окуповану територію з боку держави-агресора.
Керівники одного з терористичних угрупувань довірили йому керування військовою технікою. Провівши за кермом БМП декілька тижнів, чоловік вирішив, що краще відбути покарання за крадіжку на підконтрольній Україні території, ніж служити у терористів. Він повернувся у Бахмут і сам зізнався у протиправній діяльності.
Наразі, поліція проводить досудове розслідування. Якщо буде встановлено, що учасники НЗФ непричетні до тяжких злочинів, вони будуть звільнені від кримінальної відповідальності.
Раніше УНН повідомляв, що поліції здалися екс-бойовики, які входили до козачого бандформування.