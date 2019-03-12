Два боевика добровольно сдались полиции в Бахмуте

Согласно сообщению, первый из боевиков - житель Бахмута рассказал, что в 2018 году после освобождения из мест лишения свободы, он, как и многие его знакомые присоединились к НЗФ. Но после нескольких дней дежурства на блокпосту вблизи города Енакиево, человек разочаровался и решил сдаться.

Другой наемник, также местный житель, решил таким образом скрыться от наказания за мелкую кражу, которую он совершил в родном городе. Он пересек границу с РФ и заехал на оккупированную территорию со стороны государства-агрессора.

Руководители одного из террористических группировок доверили ему управление военной техникой. Проведя за рулем БМП несколько недель, мужчина решил, что лучше понести наказание за кражу на подконтрольной Украины территории, чем служить у террористов. Он вернулся в Бахмут и сам признался в противоправной деятельности.

Сейчас полиция проводит досудебное расследование. Если будет установлено, что участники НЗФ причастны к тяжким преступлениям, они будут освобождены от уголовной ответственности.

Ранее УНН сообщал, что полиции сдались экс-боевики, которые входили в казачье бандформирование.