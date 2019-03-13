В Донецкой области полиции сдался третий за неделю боевик
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Донецкой области полиции сдался третий за неделю боевик. В 2014 году наемник дежурил на блокпосту террористов у города Северска. Пять лет мужчина скрывался, а потом решил сдатся правоохранителям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления Национальной полиции в Донецкой области.
Согласно сообщению, в 2014 году мужчина вступил в незаконные вооруженные формирования. Как новобранца его направили служить на блокпост возле м. Северск. Обязанностью дежурного был осмотр автомобилей и проверка водителей и пассажиров.
Через несколько недель после своего назначения наемник пришел к выводу, что главари боевиков являются обычными бандитами. Поэтому, он покинул ряды террористов и скрылся на неконтролируемой государством территории.
Пять лет наемник скрывался, а потом пришел в полицию с повинной.
Сейчас следователи проверяют деятельность экс-боевика в рядах террористической организации.
В полиции отмечают, что лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, которое добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.
Ранее сообщал УНН, что два боевика добровольно сдались полиции в Бахмуте.