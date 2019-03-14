З початку року правоохоронцям здалися 10 колишніх бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. З початку цього року 10 колишніх учасників незаконних збройних формувань здалися правоохоронцям. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецької області.
"З початку року шансом розпочати нове життя скористалися вже 10 колишніх бойовиків", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, загалом з початку року поліцейські викрили 35 учасників незаконних збройних формувань.
"Більшості загрожує до 8 років позбавлення волі", - додали у ГУНП.
Нагадаємо, у Донецькій області поліції здався третій за тиждень бойовик.
Раніше УНН повідомляв, що поліцейські викрили бойовика, який охороняв військовий госпіталь "ДНР".