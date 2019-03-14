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С начала года правоохранителям сдались 10 бывших боевиков

Киев • УНН

 • 7197 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. С начала этого года 10 бывших участников незаконных вооруженных формирований сдались правоохранительным органам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

С начала года правоохранителям сдались 10 бывших боевиков

"С начала года шансом начать новую жизнь воспользовались уже 10 бывших боевиков", - говорится в сообщении.

По данным полиции, всего с начала года полицейские разоблачили 35 участников незаконных вооруженных формирований.

"Большинству грозит до 8 лет лишения свободы", - добавили в ГУНП.

Напомним, в Донецкой области полиции сдался третий за неделю боевик.

Ранее УНН сообщал, что полицейские разоблачили боевика, который охранял военный госпиталь "ДНР".

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