В Донецкой области обстреляли лесорубов: шестеро в больнице
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 30 октября. УНН. В районе Славянска Донецкой области неизвестные открыли огонь по лесорубов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Славянского отдела полиции.
Инцидент произошел вечером 27 октября, шестерых пострадавших госпитализировали.
"Ведомости об этом факте внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 – это хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия", – сообщили УНН в полиции.
Устанавливаются обстоятельства происшествия. Продолжаются следственные действия.
Напомним, в центре Одессы, возле одного из развлекательных заведений, иностранец устроил стрельбу.