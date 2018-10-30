На Донеччині обстріляли лісорубів: шестеро в лікарні
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В районі Слов’янська Донецької області невідомі відкрили вогонь по лісорубах. Про це УНН повідомили у прес-службі Слов'янського відділу поліції.
Інцидент трапився ввечері 27 жовтня, шістьох постраждалих шпиталізували.
"Відомості про цей факт внесли у Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 – це хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї", – повідомили УНН у поліції.
Наразі встановлюються обставини події. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, в центрі Одеси, біля одного з розважальних закладів, іноземець влаштував стрілянину.