На Донеччині обстріляли лісорубів: шестеро в лікарні

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В районі Слов’янська Донецької області невідомі відкрили вогонь по лісорубах. Про це УНН повідомили у прес-службі Слов'янського відділу поліції.

Інцидент трапився ввечері 27 жовтня, шістьох постраждалих шпиталізували.

"Відомості про цей факт внесли у Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 – це хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї", – повідомили УНН у поліції.

Наразі встановлюються обставини події. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в центрі Одеси, біля одного з розважальних закладів, іноземець влаштував стрілянину.

Українські Національні Новини

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