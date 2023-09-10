В Донецкой области двое иностранных волонтеров погибли из-за обстрела россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В воскресенье, 10 сентября, вблизи города Часов Яр Донецкой области российские террористы ударили по машине волонтеров. Было прямое попадание из ПТРК. В результате — погиб канадец Энтони Игнат. Также, вероятно, погибла и испанка Эмма Игуаль. Об этом сообщил в вечернем обращении президент Зеленский, передает УНН.
Детали
Известно, что еще двое волонтеров доставлены в больницы Днепра. Это гражданин Германии Мавик Рубен и гражданин Швеции Йохан Матиас, им оказывается необходимая помощь.
Цитата
«Этот российский обстрел опять-таки подтверждает, насколько близка война против Украины для всех в мире, кто действительно ценит человеческую жизнь и кто считает общим моральным долгом человечества остановить террор и победить зло», — сказал Зеленский.
Контекст
Волонтерская организация Road to Relief сообщила в соцсетях, что на Донбассе из-за обстрела гуманитарного конвоя погибли двое иностранных волонтеров – граждан Испании и Канады.
Сообщается, что накануне четверо членов команды Road to Relief отправились из Славянска в направлении Бахмута, чтобы оценить потребности мирных жителей в регионе.
После того, как они проехали Часов Яр, их авто попало под обстрел российских войск. В результате чего транспортное средство перевернулось и загорелось. Кроме погибших Эммы Игуаль и Энтони Игната, в авто были также немецкий медик-волонтер Рубен Мавик и волонтер из Швеции Иоганн Матиас Тир.
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Как передает агентство AP, Энтони Игнат погиб на месте, а гибель Эммы Игуаль впоследствии подтвердили в МИД Испании. У волонтеров из Германии и Швеции тяжелые ранения и ожоги, но их состояние – стабильное.
Организация Road to Relief занимается эвакуацией гражданских на Донбассе. Ранее помогала гражданскому населению Херсонщины.
Напомним
3 августа в Херсоне под вражеский обстрел попал волонтер из Норвегии.