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На Донеччині двоє іноземних волонтерів загинули через обстріл росіян

На Донеччині двоє іноземних волонтерів загинули через обстріл росіян

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. У неділю, 10 вересня, поблизу міста Часів Яр на Донеччині російські терористи вдарили по машині волонтерів. Було пряме влучання з ПТРК. Як наслідок — загинув канадець Ентоні Ігнат. Також, імовірно, загинула й іспанка Емма Ігуаль. Про це повідомив у вечірньому зверненні президент Зеленський, передає УНН.

Деталі

Відомо, що ще двоє волонтерів доправлені в лікарні Дніпра. Це громадянин Німеччини Мавік Рубен і громадянин Швеції Йохан Матіас, їм надається необхідна допомога.

Цитата

«Цей російський обстріл знов-таки підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для всіх у світі, хто дійсно цінує людське життя і хто вважає спільним моральним обовʼязком людства зупинити терор і перемогти зло», — сказав Зеленський.

Контекст

Волонтерська організація Road to Relief повідомила у соцмережах, що на Донбасі через обстріл гуманітарного конвою загинуло двоє іноземних волонтерів – громадян Іспанії та Канади.

Повідомляється, що напередодні четверо членів команди Road to Relief вирушили зі Слов’янська в напрямку Бахмута, щоб оцінити потреби мирних жителів у регіоні.

Після того, як вони проїхали Часів Яр, їхнє авто потрапило під обстріл російських військ. В результаті чого транспортний засіб перекинувся і загорівся. Крім загиблих Емми Ігуаль та Ентоні Ігната, в авто були також німецький медик-волонтер Рубен Мавік і волонтер зі Швеції Йоган Матіас Тир.

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Як передає агенція AP, Ентоні Ігнат загинув на місці, а загибель Емми Ігуаль згодом підтвердили в МЗС Іспанії. У волонтерів з Німеччини та Швеції тяжкі поранення й опіки, але їх стан – стабільний.

Організація Road to Relief займається евакуацією цивільних на Донбасі. Раніше допомагала цивільному населенню Херсонщини.

Нагадаємо

3 серпня у Херсоні під ворожий обстріл потрапив волонтер з Норвегії.

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