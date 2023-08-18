У Дніпрі затримали російського агента, який під прикриттям волонтера намагався встановити місця базування штабів Сил оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Дніпрі затримали учасника агентурної мережі головного управління генштабу зс рф, який використовуючи статус співзасновника місцевої громадської організації намагався виявити координати базування штабів українських оборонців, повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.
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Відомо, що чоловік був співзасновником місцевої громадської організації, яка займалася волонтерством, і використовував свій статус для маскування своєї розвідувально-підривної діяльності.
російський агент намагався встановити місця базування штабів Сил оборони, які дислокуються на території регіону, а також передавати інформацію про орієнтовну кількість та види військової техніки, яку переправляли залізницею на передову.
Він також спостерігав за переміщенням ешелонів ЗСУ із офісу громадської організації, який знаходився поблизу залізничної розв’язки, і використовував своїх знайомих, у яких під вигаданими приводами розпитував інформацію про українських оборонців.
Крім того, чоловік відстежував інформацію про наслідки російських авіаударів по Дніпру. Він передавав цю інформацію російським окупантам, які використовували її для підготовки нових і коригування повторних повітряних атак на місто.
Чоловіка затримали. А під час обшуку у нього було виявлено телефон із доказами його листування з представником російського гру.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Також зраднику суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. За державну зраду йому загрожує довічне ув’язнення.
У СБУ зазначили, що це вже восьмий агент із агентурної мережі гру якого було викрито у Дніпрі.
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