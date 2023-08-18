В Днепре задержали российского агента, который под прикрытием волонтера пытался установить места базирования штабов Сил обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Днепре задержали участника агентурной сети главного управления генштаба ВС рф, который используя статус соучредителя местной общественной организации пытался выявить координаты базирования штабов украинских защитников, сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
Детали
Известно, что мужчина был соучредителем местной общественной организации, которая занималась волонтерством, и использовал свой статус для маскировки своей разведывательно-подрывной деятельности.
российский агент пытался установить места базирования штабов Сил обороны, которые дислоцируются на территории региона, а также передавать информацию об ориентировочном количестве и видах военной техники, которую переправляли по железной дороге на передовую.
Он также наблюдал за перемещением эшелонов ВСУ из офиса общественной организации, который находился вблизи железнодорожной развязки, и использовал своих знакомых, у которых под вымышленными предлогами расспрашивал информацию об украинских защитниках.
Кроме того, мужчина отслеживал информацию о последствиях российских авиаударов по Днепру. Он передавал эту информацию российским оккупантам, которые использовали ее для подготовки новых и корректировки повторных воздушных атак на город.
Мужчину задержали. А во время обыска у него был обнаружен телефон с доказательствами его переписки с представителем российского гру.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Также предателю суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. За государственную измену ему грозит пожизненное заключение.
В СБУ отметили, что это уже восьмой агент из агентурной сети игру, который был разоблачен в Днепре.
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