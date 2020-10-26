В Донецкой области мужчина препятствовал работе избирательной комиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Донецкой области действия мужчины привели к остановке работы территориальной избирательной комиссии в Центральном районе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
“Действия мужчины привели к остановке работы территориальной избирательной комиссии в Центральном районе”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что факт правонарушения внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Винницкой области двое пьяных мужчин напали на избирательную комиссию и хотели украсть бюллетени.