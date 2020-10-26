На Вінниччині двоє п’яних чоловіків напали на виборчу комісію і хотіли вкрасти бюлетені
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Вінницькій області вночі двоє п’яних чоловіків напали на виборчу комісію, яка після підрахунку голосів виходила з приміщення дільниці з виборчою документацією. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
“Близько четвертої години ранку у місті Тульчин до членів комісії, які виходили з приміщення будівлі, де розташувалась виборча дільниця, під’їхав автомобіль Audi. З машини вибігли двоє чоловіків та почали погрожувати фізичною розправою голові та членам комісії. Зловмисники намагались відібрати у голови комісії бюлетені та виборчу документацію, звинувачуючи членів комісії у фальсифікації”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час конфлікту працівник поліції, який здійснював супровід транспортування документації членами дільничної комісії до територіальної виборчої дільниці, застосував табельну зброю та викликав колег.
“Екіпаж поліції, який за лічені хвилини прибув на місце події, затримав нападників та доставив у відділ поліції”, — зазначається в повідомленні.
Так, затриманими виявились 25- та 29-річні жителі села Нестерварка Тульчинського району. Раніше вони в поле зору поліції не потрапляли, а у момент вчинення правопорушення перебували в стані алкогольного сп’яніння, вказали у поліції.
"Слідством розпочаті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 157 ККУ (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії) та ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу)“,- йдеться в повідомленні.
Підозрювані затримані у процесуальному порядку. Вирішується питання про оголошення їм про підозру.
Нагадаємо, у день голосування поліція викрила кілька “сіток” підкупу виборців.