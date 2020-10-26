В Винницкой области двое пьяных мужчин напали на избирательную комиссию и хотели украсть бюллетени
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Винницкой области ночью двое пьяных мужчин напали на избирательную комиссию, которая после подсчета голосов выходила из помещения участка с избирательной документацией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Около четырех часов утра в городе Тульчин к членам комиссии, которые выходили из помещения здания, где расположился избирательный участок, подъехал автомобиль Audi. Из машины выбежали двое мужчин и стали угрожать физической расправой председателю и членам комиссии. Злоумышленники пытались отобрать у председателя комиссии бюллетени и избирательную документацию, обвиняя членов комиссии в фальсификации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время конфликта работник полиции, осуществлявший сопровождение транспортировки документации членами участковой комиссии в территориальный избирательный участок, применил табельное оружие и вызвал коллег.
"Экипаж полиции, за считанные минуты прибывший на место происшествия, задержал нападавших и доставил в отдел полиции", - отмечается в сообщении.
Так, задержанными оказались 25- и 29-летние жители села Нестерварка Тульчинского района. Ранее они в поле зрения полиции не попадали, а в момент совершения правонарушения находились в состоянии алкогольного опьянения, указали в полиции.
"Следством начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 157 УКУ (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии) и ч. 1 ст. 345 УКУ (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.
Подозреваемые задержаны в процессуальном порядке. Решается вопрос об объявлении им о подозрении.
Напомним, в день голосования полиция разоблачила несколько "сеток" подкупа избирателей.