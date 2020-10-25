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Вибори-2020: протягом дня поліція викрила декілька “каруселей”

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У день голосування поліція викрила кілька “сіток” підкупу виборців. Про це під час брифінгу повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає УНН.

“Що стосується так званих „каруселей“: ми встановили „схему“ підкупу, де організатори налагодили прибуття в Київську область групи з 24 мешканців Луганщини. Потягом „Попасна — Київ“ ці люди прибули до Києва і їх централізовано везли в селище Гатне Київської області. Ми встановили всіх учасників „каруселі“, серед яких і організатор. Вони затримані, їм повідомлено про підозру. Ціна голосу — 500 гривень”, — зазначив очільник Нацполіції.

Повідомляється, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України (“Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму”).

“У Миколаєві ми задокументували цю „сітку“ підкупів виборців в самій Київській області. Організатори — батько та син, жителі Миколаївщини. Вони при голосуванні пропонували та платили до 2000 гривень громадянам, які приїхали в Бучанський район в Борщагівську сільську раду. Цю „делегацію“ зібрали на Миколаївщині. Після проведення інструктажу даних осіб доставили до столиці, а потім — будь-яким транспортом, включаючи таксі, підвозили до місця голосування. Заявники підтвердили, що отримали 2000 гривень за голосування”, — зазначив Ігор Клименко.

Всього у фальсифікаціях, за попередніми даними, взяло участь близько 80 миколаївців. Розслідується кримінальне провадження за ст. 160 Кримінального кодексу України (“Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму”). Тривають слідчі дії.

Також поліція Києва встановила факт організованого підвозу громадян із Житомирської області до виборчих дільниць у Святошинському районі. Правоохоронці виявили два автобуси, в яких перебувало 132 особи. Організатором “сітки” виявилася 43-річна мешканка Житомира.

За підозрою в організації підкупу виборців слідчі затримали фігурантку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі з нею проводяться слідчі дії та з’ясовуються усі обставини скоєного.

Як повідомляв УНН, за даними МВС, в Україні станом на 21:00 25 жовтня відкрито 77 кримінальних проваджень щодо порушень виборчого процесу.

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