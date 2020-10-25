Выборы-2020: в течение дня полиция разоблачила несколько "каруселей"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В день голосования полиция разоблачила несколько "сеток" подкупа избирателей. Об этом во время брифинга сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, передает УНН.
“Что касается так называемых „каруселей“: мы установили „схему“ подкупа, где организаторы наладили прибытие в Киевскую область группы из 24 жителей Луганской области. Поездом „Попасная — Киев“ эти люди прибыли в Киев и их централизованно везли в поселок Гатное Киевской области. Мы установили всех участников „карусели“, среди которых и организатор. Они задержаны, им сообщено о подозрении. Цена голоса — 500 гривен”, — отметил глава Нацполиции.
Сообщается, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (“Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму”).
“В Николаеве мы задокументировали эту „сетку“ подкупов избирателей в самой Киевской области. Организаторы — отец и сын, жители Николаевской области. Они при голосовании предлагали и платили до 2000 гривен гражданам, приехавшим в Бучанский район в Борщаговский сельский совет. Эту „делегацию“ собрали в Николаевской области. После проведения инструктажа данных лиц доставили в столицу, а затем — любым транспортом, включая такси, подвозили к месту голосования. Заявители подтвердили, что получили 2000 гривен за голосование”, — отметил Игорь Клименко.
Всего в фальсификациях, по предварительным данным, приняли участие около 80 николаевцев. Расследуется уголовное производство по статье 160 Уголовного кодекса Украины ( “Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму”). Продолжаются следственные действия.
Также полиция Киева установила факт организованного подвоза граждан из Житомирской области на избирательные участки в Святошинском районе столицы. Правоохранители обнаружили два автобуса, в которых находилось 132 человека. Организатором “сетки” оказалась 43-летняя жительница Житомира.
По подозрению в организации подкупа избирателей следователи задержали фигурантку в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас с ней проводятся следственные действия и выясняются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал УНН, по данным МВД, в Украине по состоянию на 21:00 25 октября открыто 77 уголовных производств по нарушениям избирательного процесса.