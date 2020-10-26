На Донеччині чоловік перешкоджав роботі виборчої комісії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Донецькій області дії чоловіка призвели до зупинки роботи територіальної виборчої комісії в Центральному районі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
“Дії чоловіка призвели до зупинки роботи територіальної виборчої комісії в Центральному районі”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що факт правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Вінниччині двоє п’яних чоловіків напали на виборчу комісію і хотіли вкрасти бюлетені.