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На Донеччині чоловік перешкоджав роботі виборчої комісії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Донецькій області дії чоловіка призвели до зупинки роботи територіальної виборчої комісії в Центральному районі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

“Дії чоловіка призвели до зупинки роботи територіальної виборчої комісії в Центральному районі”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що факт правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Вінниччині двоє п’яних чоловіків напали на виборчу комісію і хотіли вкрасти бюлетені.

Українські Національні Новини

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