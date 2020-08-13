В Донецкой области банду подозревают в присвоении на пассажирских перевозках почти 1,7 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Организатору и пяти членам преступной группировки сообщили о подозрении в прсвоении на пассажирских перевозках почти 1,7 млн грн в Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"Полицейские установили, что в "схеме" были задействованы служебные лица одного из коммунальных предприятий и частные перевозчики. Последние на основании заключенных с КП договоров осуществляли нерегулярные специальные перевозки пассажиров через линию разграничения со временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.
Сообщается, чтобы завладеть средствами коммунального предприятия, злоумышленники вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ, занижая фактическое количество перевезенных через линию разграничения пассажиров. Таким образом, сумма, которая подлежала зачислению на счет КП в результате предоставления услуг, составляла 25% от реального количества полученных средств. Остальная сумма распределялась между всеми участниками преступной группы.
По такой "схеме" организатору и пяти участникам удалось завладеть средствами на общую сумму почти 1,7 миллиона гривен.
Также во время проведения санкционированных обысков по местам пребывания юридических лиц и в помещениях фигурантов дела полицейские изъяли бухгалтерскую документацию и "черновые" записи, подтверждающие их противоправную деятельность.
"Сейчас шести злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Всем избраны меры пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудники прокуратуры уже подготовили апелляционную жалобу на решение суда об избрании подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста.
Напоминаем, в Винницкой области задержали банду, которая обворовывала автомобили.