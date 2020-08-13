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На Донеччині банду підозрюють у привласненні на пасажирських перевезеннях майже 1,7 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Організатору та п’ятьом членам злочинного угруповання повідомили про підозру у привласненні на пасажирських перевезеннях майже 1,7 млн грн на Донеччині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС України.

"Поліцейські встановили, що у "схемі" були задіяні службові особи одного з комунальних підприємств та приватні перевізники. Останні на підставі укладених із КП договорів здійснювали нерегулярні спеціальні перевезення пасажирів через лінію розмежування з тимчасово окупованою територією Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, щоб заволодіти коштами комунального підприємства, зловмисники вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт, занижуючи фактичну кількість перевезених через лінію розмежування пасажирів. Таким чином, сума, що підлягала зарахуванню на рахунок КП в результаті надання послуг, складала 25% від реальної кількості отриманих коштів. Решта суми розподілялася між всіма учасниками злочинної групи.

За такою "схемою" організатору та п’ятьом учасникам вдалося заволодіти коштами на загальну суму майже 1,7 мільйона гривень.

Також під час проведення санкціонованих обшуків за місцями перебування юридичних осіб та у помешканнях фігурантів справи поліцейські вилучили бухгалтерську документацію та "чорнові" записи, що підтверджують їх протиправну діяльність.

"Наразі шістьом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Усім обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, працівники прокуратури вже підготували апеляційну скаргу на рішення суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту.

Нагадємо, на Вінниччині затримали банду, яка обкрадала автомобілі.

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