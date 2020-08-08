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На Вінниччині затримали банду, яка обкрадала автомобілі

На Вінниччині затримали банду, яка обкрадала автомобілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. На Вінниччині затримали банду, яка підозрюється у пограбуванні п’ятьох автомобілів на території міста Вінниця. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області.

“7 серпня зловмисники вчинили п’ять крадіжок з автомобілів на території мікрорайону Вишенька у місті Вінниці, після чого під час спроби втечі на автомобілі були затримані працівниками Вишенського відділення поліції та управління карного розшуку обласного главку поліції”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що члени угруповання спеціалізувалися на крадіжках з машин, запаркованих в дворах багатоповерхівок. Злодії розбивали скло в автомобілях та викрадали звідти залишені власниками цінні речі.

Так, вдалося вийти на членів групи того ж дня. Зловмисники тікали на автомобілі Honda в напрямку Умані і вночі їх затримали. В автомобілі підозрюваних вилучені викрадені у вінничан ноутбук, планшет, інші особисті цінні речі.

Наразі зловмисників обґрунтовано підозрюють у п’яти крадіжках з автомобілів.

Слідчі документують злочинну діяльність членів угруповання. Їх перевіряють на причетність до аналогічних злочинів на території інших областей. Учасники групи віком 33 та 39 років, мешканці Одеської області. За процесуального керівництва Вінницької місцевої прокуратури зловмисники затримані в процесуальному порядку. Готуються матеріали для оголошення їм про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.185 (крадіжка). Їм загрожує до 6 років ув’язнення.

Нагадаємо, на столичному Хрещатику підпалили автомобіль, палія затримали.

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