В Винницкой области задержали банду, которая обворовывала автомобили
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Винницкой области задержали банду, которая подозревается в ограблении пяти автомобилей на территории города Винница. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.
“7 августа злоумышленники совершили пять краж из автомобилей на территории микрорайона Вишенка в городе Виннице, после чего при попытке побега на автомобиле были задержаны работниками Вышинского отделения полиции и управления уголовного розыска областного главка полиции”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что члены группировки специализировались на кражах из машин, запаркованных во дворах многоэтажек. Воры разбивали стекла в автомобилях и похищали оттуда оставленные владельцами ценные вещи.
Так, удалось выйти на членов группы в тот же день. Злоумышленники бежали на автомобиле Honda в направлении Умани и ночью их задержали. В автомобиле подозреваемых изъяты похищенные у винничан ноутбук, планшет, другие личные ценные вещи.
Сейчас злоумышленники обоснованно подозревают в пяти кражах из автомобилей.
Следователи документируют преступную деятельность членов группировки. Их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории других областей. Участники группы в возрасте 33 и 39 лет, жители Одесской области. При процессуальном руководстве Винницкой местной прокуратуры злоумышленники задержаны в процессуальном порядке. Готовятся материалы для объявления им о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.185 (кража). Им грозит до 6 лет заключения.
Напомним, на столичном Крещатике подожгли автомобиль, поджигателя задержали.