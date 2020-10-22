На Донбассе возросло число жертв от взрывов среди мирных жителей - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. На Донбассе с начала года возросло число погибших и раненых от взрывных устройств среди гражданского населения. Об этом говорится в отчете о работе СММ ОБСЕ состоянию на 19 октября 2020 года, опубликованном сегодня, передает УНН.
“Наблюдатели подтвердили сообщение о 8 жертвах среди гражданского населения (включая одного погибшего) в результате срабатывания взрывных устройств. Соответственно, общее число жертв среди гражданского населения с начала 2020 года составляет 87 человек: 14 погибших и 73 раненых”, — говорится в отчете.
Отмечается, что уже двенадцатую неделю подряд СММ ОБСЕ не получала сообщений о жертвах среди гражданского населения из-за обстрелов из легкого или тяжелого вооружения.
Ранее в ОБСЕ сообщали, что на Донбассе с начала года от взрывов пострадали 79 гражданских лиц, 13 из них — погибли.
Напомним, в Донбассе с 5 по 18 октября СММ ОБСЕ зафиксировала 215 нарушений режима прекращения огня, что вдвое меньше, чем за предыдущие две недели.