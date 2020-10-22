За два тижні ОБСЄ зафіксувала на Донбасі вдвічі менше порушень режиму тиші

“Із 5 до 18 жовтня Місія зафіксувала 215 порушень режиму припинення вогню супроти 429 за попередній двотижневий період”, — йдеться у звіті.

Нагадаємо, за даними ОБСЄ на Донбасі з 21 вересня до 4 жовтня зафіксували 429 порушень режиму припинення вогню. За період з 27 липня до 14 жовтня ОБСЄ повідомляла про 1620 порушень режиму тиші в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНН, опівночі 27 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню, проте порушення режиму тиші тривають.