За два тижні ОБСЄ зафіксувала на Донбасі вдвічі менше порушень режиму тиші

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На Донбасі з 5 до 18 жовтня СММ ОБСЄ зафіксувала 215 порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться у звіті про роботу СММ ОБСЄ станом на 19 жовтня, опублікованому сьогодні, передає УНН.

“Із 5 до 18 жовтня Місія зафіксувала 215 порушень режиму припинення вогню супроти 429 за попередній двотижневий період”, — йдеться у звіті.

Нагадаємо, за даними ОБСЄ на Донбасі з 21 вересня до 4 жовтня зафіксували 429 порушень режиму припинення вогню. За період з 27 липня до 14 жовтня ОБСЄ повідомляла про 1620 порушень режиму тиші в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНН, опівночі 27 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню, проте порушення режиму тиші тривають.

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