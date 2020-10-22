За два тижні ОБСЄ зафіксувала на Донбасі вдвічі менше порушень режиму тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На Донбасі з 5 до 18 жовтня СММ ОБСЄ зафіксувала 215 порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться у звіті про роботу СММ ОБСЄ станом на 19 жовтня, опублікованому сьогодні, передає УНН.
“Із 5 до 18 жовтня Місія зафіксувала 215 порушень режиму припинення вогню супроти 429 за попередній двотижневий період”, — йдеться у звіті.
Нагадаємо, за даними ОБСЄ на Донбасі з 21 вересня до 4 жовтня зафіксували 429 порушень режиму припинення вогню. За період з 27 липня до 14 жовтня ОБСЄ повідомляла про 1620 порушень режиму тиші в Донецькій і Луганській областях.
Як повідомляв УНН, опівночі 27 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню, проте порушення режиму тиші тривають.