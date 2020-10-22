За две недели ОБСЕ зафиксировала на Донбассе вдвое меньше нарушений режима тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. На Донбассе с 5 по 18 октября СММ ОБСЕ зафиксировала 215 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете о работе СММ ОБСЕ состоянию на 19 октября, опубликованном сегодня, передает УНН.
“С 5 по 18 октября Миссия зафиксировала 215 нарушений режима прекращения огня против 429 за предыдущий двухнедельный период”, — говорится в отчете.
Напомним, по данным ОБСЕ, на Донбассе с 21 сентября по 4 октября зафиксировали 429 нарушений режима прекращения огня. За период с 27 июля по 14 октября ОБСЕ сообщала о 1620 нарушениях режима тишины в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщал УНН, в полночь 27 июля в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, однако нарушения режима тишины продолжаются.