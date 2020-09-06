ООС: з початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції, є поранений

"Сьогодні, 6 вересня, на 42-й день дії повного і всеосяжного режиму припинення вогню збройні формування Російської Федерації порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року, та здійснили прицільний обстріл українських позицій. Так, поблизу населеного пункту Красногорівка ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17. У результаті обстрілу отримав поранення військовослужбовець Збройних Сил України, який усував наслідки пожежі на позиції підрозділу Об’єднаних сил. Пораненому захиснику вчасно надана медична допомога. Військовослужбовця доправили до лікувального закладу. Водночас, поблизу населеного пункту Шуми зафіксовано один провокативний постріл з підствольного гранатомета", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час евакуації особового складу двоє українських захисників, обходячи осередок вогню у "сірій зоні", підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника. Як повідомлялося раніше, бійці були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького.

"Сьогодні, слідуючи до місця гасіння окремих осередків тління у районі населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості. Обом бійцям надана медична допомога, їх доправлено до лікувального закладу", - резюмували у ООС.

Як повідомлялося раніше в УНН, бойовики обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки, є поранений.